Serie C, Triestina-Padova: streaming e probabili formazioni (Di sabato 3 aprile 2021) Triestina-Padova questa sera alle 20.30 al “Rocco”, è la gara che chiude la 34a giornata del campionato di Serie C girone B. L’Unione vuole consolidarsi nella zona playoff, affrontando la capolista Padova, chiamata a difendere il primato in graduatoria. Ecco quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici. Il momento della Triestina La Triestina è in Serie positiva da 12 giornate, trascorse centrando 5 vittorie e 7 pareggi. Nello scorso weekend di gioco, la squadra ha osservato forzatamente una giornata di riposo, ma due settimane fa, la formazione di Pillon ha battuto con il gol di Gomez, in casa, il Carpi. Il successo ha interrotto un filotto 6 pareggi consecutivi. La Triestina punta a consolidare la propria posizione in classifica, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021)questa sera alle 20.30 al “Rocco”, è la gara che chiude la 34a giornata del campionato diC girone B. L’Unione vuole consolidarsi nella zona playoff, affrontando la capolista, chiamata a difendere il primato in graduatoria. Ecco quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici. Il momento dellaLaè inpositiva da 12 giornate, trascorse centrando 5 vittorie e 7 pareggi. Nello scorso weekend di gioco, la squadra ha osservato forzatamente una giornata di riposo, ma due settimane fa, la formazione di Pillon ha battuto con il gol di Gomez, in casa, il Carpi. Il successo ha interrotto un filotto 6 pareggi consecutivi. Lapunta a consolidare la propria posizione in classifica, che ...

Advertising

infoitsport : Dove vedere Triestina-Padova: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport? - PadovaCalcio : Lista dei convocati da Mister Mandorlini per #Triestina - #Padova 34° Giornata Serie C, in programma domani ore 20:… - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Triestina-#Padova. #SerieC - NewsTuttoC : Serie C, 17^ di ritorno, Triestina-Sudtirol in diretta tv su Rai Sport - redazioneDNP : Il punto sul girone B di serie C: ?? la Triestina costringe al pareggio il Trento; ?? il Cortefranca vince e vola a… -