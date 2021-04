Sequestro per oltre 80mila euro: 23 denunciati per aver percepito indebitamente l reddito di cittadinanza (Di sabato 3 aprile 2021) 23 denunciati a Vibo Valentia per aver intascato indebitamente il reddito di cittadinanza: le forze dell'ordine sequestrano oltre 80mila euro Francesca Galici reddito di cittadinaza ? Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) 23a Vibo Valentia perintascatoildi: le forze dell'ordine sequestranoFrancesca Galicidi cittadinaza ?

Advertising

Internazionale : Non siamo la discarica dell’Italia. Il sequestro in Tunisia di centinaia di container di rifiuti italiani ha svelat… - marattin : Qui abbiamo - a meno di omonimie - un brigatista condannato per il sequestro Moro che mi dice che mi devo vergognar… - poliziadistato : Brescia #Sco @_Carabinieri_ e #SquadraMobile arrestano tre persone indagate per sequestro di persona a scopo di ter… - docdrugztore : RT @Tiziana_DR: Salvini che dice Aprile chiuso è sequestro di persona, strano però perché è lui a essere accusato di sequestro di persona e… - paolorm2012 : RT @Tiziana_DR: Salvini che dice Aprile chiuso è sequestro di persona, strano però perché è lui a essere accusato di sequestro di persona e… -