Selvaggia Lucarelli fan di Chiara Ferragni? (Di sabato 3 aprile 2021) Nonostante in passato tra lei e i Ferragnez i rapporti non siano stati sempre idilliaci in queste ore Selvaggia Lucarelli sembra essere dalla parte di Chiara Ferragni, che di recente ha pesantemente criticato la regione Lombardia per la gestione dell’emergenza sanitaria e per la somministrazione dei vaccini. Selvaggia Lucarelli si è sempre battuta per l’importanza delle regole da rispettare in pandemia e, più di recente, ha speso usato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 aprile 2021) Nonostante in passato tra lei e i Ferragnez i rapporti non siano stati sempre idilliaci in queste oresembra essere dalla parte di, che di recente ha pesantemente criticato la regione Lombardia per la gestione dell’emergenza sanitaria e per la somministrazione dei vaccini.si è sempre battuta per l’importanza delle regole da rispettare in pandemia e, più di recente, ha speso usato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultron65 : RT @DelpapaMax: Buona, ragazza, che a forza di fare la sborona pure tu fai la fine del tuo amico Scanzi - impeto_dark : @alabarda67 @leharileiluccia Andonio Conte è solo un collaboratore di tale selvaggia lucarelli. - giustiziereX : @thomastonello @gabrielebit @stanzaselvaggia ah beh allora, se la rivalsa femminile e la parità di genere deve pass… - RMcM86 : @chedisagio @sic2go @mafaldina88 Dopo aver incoronato selvaggia lucarelli come miglior giornalista italiana non mi… - LadyNews_ : #SelvaggiaLucarelli contro Matteo: “I ristoratori vogliono riaprire? Colpa dei politici come #Salvini' -