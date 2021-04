Sassuolo-Roma 2-2: pareggio al Mapei (Di sabato 3 aprile 2021) Sassuolo-Roma 2-2. Altro passo falso della Roma che perde punti fondamentali in ottica Champsion. In avvio di partita Maxime Lopez colpisce il palo, poi al 26? i giallorossi sbloccano il match su rigore con Pellegrini. A inizio ripresa i neroverdi trovano il gol del pareggio con Traoré, ma Bruno Peres firma il gol del nuovo vantaggio della Roma. A cinque minuti dal fischio finale il Sassuolo pareggia con Raspadori. Cos’è successo nel primo tempo? La prima occasione è per i padroni di casa che sfruttano una disattenzione di Cristante e vanno alla conclusione con Djuricic, che però colpisce in pieno Pau Lopez. I neroverdi continuano ad essere pericolosi con Traoré che sfiora la rete del vantaggio. Al 9? si fa vedere anche la Roma con Carles Perez che, servito da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021)2-2. Altro passo falso dellache perde punti fondamentali in ottica Champsion. In avvio di partita Maxime Lopez colpisce il palo, poi al 26? i giallorossi sbloccano il match su rigore con Pellegrini. A inizio ripresa i neroverdi trovano il gol delcon Traoré, ma Bruno Peres firma il gol del nuovo vantaggio della. A cinque minuti dal fischio finale ilpareggia con Raspadori. Cos’è successo nel primo tempo? La prima occasione è per i padroni di casa che sfruttano una disattenzione di Cristante e vanno alla conclusione con Djuricic, che però colpisce in pieno Pau Lopez. I neroverdi continuano ad essere pericolosi con Traoré che sfiora la rete del vantaggio. Al 9? si fa vedere anche lacon Carles Perez che, servito da ...

