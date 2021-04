Sassuolo-Roma 1-2 La diretta: Bruno Peres riporta avanti i giallorossi (Di sabato 3 aprile 2021) 25' st Roma DI NUOVO IN VANTAGGIO! AZIONE DI SPINAZZOLA A SINISTRA CON PALLA IN MEZZO CHE DOPO QUALCHE RIMPALLO ARRIVA A Bruno Peres IL CUI DIAGONALE DI DESTRO BATTE CONSIGLI!! 1-220' st... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 aprile 2021) 25' stDI NUOVO IN VANTAGGIO! AZIONE DI SPINAZZOLA A SINISTRA CON PALLA IN MEZZO CHE DOPO QUALCHE RIMPALLO ARRIVA AIL CUI DIAGONALE DI DESTRO BATTE CONSIGLI!! 1-220' st...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - Clamar2505 : @_Furiaceca 1-2 Sassuolo Roma - VeniVidiMikis : Samp-Roma Spal-Roma Young Boys-Roma Sassuolo-Roma Bruno Peres segna solo in trasferta ?? #SassuoloRoma -