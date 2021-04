Sangiovanni e Giulia Stabile: gesto d’amore durante il serale di Amici 2021 (Di sabato 3 aprile 2021) Sangiovanni e Giulia Stabile sempre più innamorati ad Amici 2021: il gesto d’amore del cantante durante la nuova puntata del serale. Sangiovanni e Giulia sempre più innamorati. Il cantante e la ballerina di Amici 2021, amatissimi dal pubblico, formano una giovane e bellissima coppia. Più passa il tempo e più i due si innamorano e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 aprile 2021)sempre più innamorati ad: ildel cantantela nuova puntata delsempre più innamorati. Il cantante e la ballerina di, amatissimi dal pubblico, formano una giovane e bellissima coppia. Più passa il tempo e più i due si innamorano e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

AmiciUfficiale : Sangiovanni e Giulia sono i vincitori del televoto e nella puntata di domani delle 16.10 su Canale 5 li vedremo in… - AmiciUfficiale : Sangiovanni decide di aiutare Giulia con la coreografia e la sostiene in sala prove #Amici20 - fanpage : Perché Giulia Stabile e Sangiovanni (Giovanni Damian) sono in tendenza con l’hashtag #amemici20 insieme a Samuele B… - eyestrange : RT @yeslady___: pensando al fatto che voglio immediatamente sia stasera per vedere sangiovanni cantare e giulia ballare #amemici20 https://… - Cristina3606 : RT @outxsid3: fotografati giovanni damian, in arte sangiovanni, e giulia stabile, vincitrice di Amici20, entrare nel portone del loro casa… -