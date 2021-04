Probabili formazioni Bologna-Inter | Serie A

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 3 aprile 2021) In questo articolo andremo a vedere ledi, gara valida per la 29^ giornata del campionato diA. Una partita questa in programma sabato sera alle 20 e 45 allo Stadio Renato Dall’Ara e con in palio per i nerazzurri punti fondamentali nella lotta allo scudetto. Le possibili scelte di Sinisa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti::, 10^ giornata diA Ledi Milan-, 1^ giornata...