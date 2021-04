Primi tempi: super Napoli con Insigne-Osimhen-Mertens. Doppio Muriel. Roma avanti con Pellegrini (Di sabato 3 aprile 2021) Si sono conclusi i Primi tempi delle sfide del pomeriggio di Serie A. La doppietta di Luis Muriel lancia l’Atalanta, nonostante i friulani accorciano le distanze sul finire del primo tempo con Pereyra. Dilaga il Napoli che chiude 3-1 mandando in rete Mertens, Insigne e Osimhen. Chiude avanti la Roma grazie al rigore trasformato da Pellegrini. 1-1 tra Genoa e Fiorentina: al vantaggio di Destro risponde Vlahovic. Vince invece il Benevento, l’importante sfida salvezza con il gol di Glik. Termina a reti bianche il primo tempo di Lazio-Spezia. Foto: Twitter Mertens L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Si sono conclusi idelle sfide del pomeriggio di Serie A. La doppietta di Luislancia l’Atalanta, nonostante i friulani accorciano le distanze sul finire del primo tempo con Pereyra. Dilaga ilche chiude 3-1 mandando in rete. Chiudelagrazie al rigore trasformato da. 1-1 tra Genoa e Fiorentina: al vantaggio di Destro risponde Vlahovic. Vince invece il Benevento, l’importante sfida salvezza con il gol di Glik. Termina a reti bianche il primo tempo di Lazio-Spezia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

