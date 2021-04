"Preleva i soldi dal conto e scompare". Striscia, roba scandalosa sull'Agenzia delle Entrate: "Ma il Dpcm allora?" | Video (Di sabato 3 aprile 2021) Striscia la Notizia ha scoperto un caso inquietante riguardo l'Agenzia dell'Entrate. “Secondo i provvedimenti presi per fronteggiare la crisi economica dovuta al Covid - ha esordito il tg satirico ideato da Antonio Ricci e in onda tutti i giorni su Canale 5 - le cartelle esattoriali dovrebbero essere congelate. Un nostro segnalatore, però, ci ha scritto perché nonostante questo l'Agenzia delle Entrate ha continuato a Prelevare i soldi dovuti sulla base della rateizzazione del debito”. Ad approfondire la questione è stato Riccardo Trombetta, che h mostrato i documenti che dimostrano come i pagamenti siano effettivamente avvenuti, quando invece avrebbero dovuto essere sorpresi. Nonostante il Dpcm preveda la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021)la Notizia ha scoperto un caso inquietante riguardo l'dell'. “Secondo i provvedimenti presi per fronteggiare la crisi economica dovuta al Covid - ha esordito il tg satirico ideato da Antonio Ricci e in onda tutti i giorni su Canale 5 - le cartelle esattoriali dovrebbero essere congelate. Un nostro segnalatore, però, ci ha scritto perché nonostante questo l'ha continuato are idovutia base della rateizzazione del debito”. Ad approfondire la questione è stato Riccardo Trombetta, che h mostrato i documenti che dimostrano come i pagamenti siano effettivamente avvenuti, quando invece avrebbero dovuto essere sorpresi. Nonostante ilpreveda la ...

