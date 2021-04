Pasqua | i due migliori film basati sulla fede

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 3 aprile 2021) Con il fine settimana di, molti appassionati di cinema valuteranno qualivorrebbero vedere. La storia è piena di pellicole eccellenti, ma per questo particolare genere, forse è meglio valutare i quattro. Essendo, i seguentisaranno sicuramentecristiana ma non saranno esclusivamente relativi alla Passione.ha le sue top pellicole? Forse la pellicola meno conosciuta e sicuramente meno vista è Last Days in the Desert con Ewan McGregor. Questoartisticamente offre una fotografia sbalorditiva di Emmanuel Lubezki. Racconta la storia di Cristo che vaga per il deserto ...