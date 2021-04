OLANDA, VACCINO ASTRAZENECA SOSPESO PER TUTTE LE FASCE D’ETÀ (Di sabato 3 aprile 2021) L’OLANDA ha SOSPESO temporaneamente l’uso del VACCINO AstraZenca per TUTTE le età, pare con il pretesto di evitare uno spreco di dosi: lo riporta il quotidiano nazionale De Telegraaf. La decisione giunge all’indomani dell’annuncio di sospendere l’uso del siero per gli under 60 anni dopo nuove segnalazioni di gravi effetti collaterali. Tra gli over 60 proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 3 aprile 2021) L’hatemporaneamente l’uso delAstraZenca perle età, pare con il pretesto di evitare uno spreco di dosi: lo riporta il quotidiano nazionale De Telegraaf. La decisione giunge all’indomani dell’annuncio di sospendere l’uso del siero per gli under 60 anni dopo nuove segnalazioni di gravi effetti collaterali. Tra gli over 60 proviene da Database Italia.

