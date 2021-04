Maria Rosa De Sica: “Federico mi ha conquistata con i suoi modi gentili” (Di sabato 3 aprile 2021) In attesa del debutto su Rai 1, Maria Rosa De Sica si è lasciata andare ad alcune confidenze sulla propria vita privata: “Federico mi ha conquistato con i suoi modi gentili” (screenshot video)Sulle orme di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, entrata quest’anno nel cast de “Le Iene“, un’altra figlia d’arte, Maria Rosa De Sica, figlia dell’attore, regista e showman Christian, si appresta a fare il proprio debutto, stasera, nel mondo dello spettacolo. In realtà, Maria Rosa è anche “duplice” nipote d’arte visto che suo nonno paterno è Vittorio De Sica, padre del neorealismo italiano, mentre suo zio materno è Carlo Verdone, attore comico e ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021) In attesa del debutto su Rai 1,Desi è lasciata andare ad alcune confidenze sulla propria vita privata: “mi ha conquistato con i” (screenshot video)Sulle orme di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, entrata quest’anno nel cast de “Le Iene“, un’altra figlia d’arte,De, figlia dell’attore, regista e showman Christian, si appresta a fare il proprio debutto, stasera, nel mondo dello spettacolo. In realtà,è anche “duplice” nipote d’arte visto che suo nonno paterno è Vittorio De, padre del neorealismo italiano, mentre suo zio materno è Carlo Verdone, attore comico e ...

Advertising

zazoomblog : Maria Rosa De Sica: “Federico mi ma conquistata con i suoi modi gentili” - #Maria #Sica: #“Federico #conquistata… - PMurroccu : @MariaRo51490621 Buongiorno cara Maria Rosa - Rosa_monaca : #sabatosanto In questo giorno ci accompagna Maria, come ci raccontano i vangeli dell’infanzia, di fronte a ciò che… - infoitcultura : Christian De Sica, sabato 3 aprile il debutto con Una serata tra amici e l'amore per la musica con la figlia Maria… - infoitcultura : Maria Rosa De Sica, chi è la figlia di Christian che di professione fa la stilista? Età, carriera, marito -