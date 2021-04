Mapello | scontro tra due auto e un camion cisterna | 4 persone coinvolte

(Di sabato 3 aprile 2021) Incidente con quattro feriti all’alba di sabato 3 aprile a. È successo intorno alle 6, in via Europa, dove si sono scontrate duee un. La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo con l’veloce, il distaccamento di Dalmine e quello dei volontari di Madone perchè una delle vetture è finita su una colonnina del gas. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato la zona compromessa, hanno bloccato la colonnina del gas e la strada fino alla sostituzione definitiva dell’impianto. Per soccorrere le quattro, due donne di 33 e 40 anni e due uomini di 44 e 52 sono arrivate tre ambulanze e un’medica. Nessuno sarebbe in gravi ...

L'incidente poco dopo le 6 del sabato di Pasqua (3 aprile 2021) a Mapello, in via Pascoli, strada che si stacca dall'ex statale Briantea. Una delle due auto è uscita semidistrutta dallo scontro. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma due auto e un camion cisterna si sono scontrati a Mapello alle 6 di sabato 3 aprile. Sul posto per soccorrere le quattro persone coinvolte, due donne di 33 e 40 anni e due uomini di 44 e 52 anni.