Luka Zunic riceverà il Premio Prospettiva 2021

(Di sabato 3 aprile 2021), co-protagonista di Non odiare,ildello ShorTS International Film Festival, il giovane co-protagonista di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco nel film di Mauro Mancini intitolato Non odiare, sarà premiato con ildello ShorTS International Film Festival nella storica manifestazione cinematografica triestina in programma nel capoluogo giuliano e online dal 2 al 10 luglio. Un riconoscimento che il Festival dedica da dodici anni ai talenti emergenti del cinema italiano e che rappresenta una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione del capoluogo giuliano ...

L'attore trentino, co - protagonista del film " Non odiare ", riceverà il Premio Prospettiva dello ShorTS International Film Festival 2021. Il giovane attore, originario di Riva del Garda e co - protagonista ...Il prestigioso riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a, giovane co - protagonista del film 'Non odiare' di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla ...Il giovane co-protagonista del film di Mauro Mancini a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco sarà premiato nella storica manifestazione cinematografica triestina, in programma nel capoluogo ...ShorTS International Film Festival, in programma dal 2 al 10 luglio a Trieste, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il riconoscimento della 22esima edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, ...