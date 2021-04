L’orologio biologico di Nemo: come il pesce pagliaccio ritrova la sua casa (Di sabato 3 aprile 2021) A voler rileggere il film della Walt Disney “Alla ricerca di Nemo” alla luce della scienza, il piccolo pesce pagliaccio del cartone animato forse aveva un problema con il suo orologio biologico. Perché uno studio internazionale, a cui ha preso parte anche il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara, ha dimostrato che il pesce pagliaccio riesce a ritrovare la via di casa anche dopo molto tempo grazie alla posizione del Sole e a un orologio biologico interno. Il pesce pagliaccio vive nella zona costiera dell’Australia a pochi metri dalla riva in simbiosi con le aNemone. L’aNemone è “parente” della medusa, ma il pesce ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 3 aprile 2021) A voler rileggere il film della Walt Disney “Alla ricerca di” alla luce della scienza, il piccolodel cartone animato forse aveva un problema con il suo orologio. Perché uno studio internazionale, a cui ha preso parte anche il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara, ha dimostrato che ilriesce are la via dianche dopo molto tempo grazie alla posizione del Sole e a un orologiointerno. Ilvive nella zona costiera dell’Australia a pochi metri dalla riva in simbiosi con le ane. L’ane è “parente” della medusa, ma il...

Advertising

nosferatu_ele : @EliaOConnell Buongiornooo io ormai ho l'orologio biologico a quest'ora ???? abbastanza bene, tu come stai? ?? - mariang75502858 : Avessi dei pargoletti da vestire così!!io una figlia l avrei chiamata Carlotta Maria,un maschio Giuseppe... be l or… - fuegoyllamas : Bei tempi quando facevamo l’alba tutti insieme. Adesso in 3 2 1 sparite tutti. Solo il mio orologio biologico è rim… - straysamurai : Ho appena realizzato perché mi addormento ad un orario decente e non mi sveglio più facilmente come uns settimana f… - AntoniaAtzeni : @SfigataMente Io sto bene. Per te forse più che il cambio di stagione è il passaggio all'ora legale. Stravolge semp… -

Ultime Notizie dalla rete : L’orologio biologico Lo sciamano Jake Angeli non risponde al giudice. La mamma: «Rifiuta il cibo perché non è biologico» Corriere della Sera