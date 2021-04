La giovane russa è Denise Pipitone? L’esito del test del sangue in diretta tv a Pasquetta

(Di sabato 3 aprile 2021) La? Sarà una tvad annunciare in, nel pomeriggio di, se il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, rapita da piccola e in cerca dei genitori,...

...del DNA che ha escluso la parentela di Olesya Rostova con la donnache ne aveva reclamato la maternità , si attendono ora i risultati degli esami che chiariranno definitivamente se la...Piera Maggio è impaziente di scoprire se il gruppo sanguigno di Olesja Rostova, l'orfanache è stata rapita quando aveva quattro anni e che ora cerca i genitori, è lo stesso di quello ...), ...Sarà una tv russa ad annunciare in diretta, nel pomeriggio di Pasquetta, se il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, rapita da piccola e in cerca dei genitori, ...