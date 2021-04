Juve | Paratici | ' Dybala | McKennie e Arthur? Decide Pirlo'

Advertising

sportli26181512 : Juve, Paratici: 'Arthur, Dybala e McKennie? Deciderà Pirlo quando potranno rientrare. Sul futuro...': Fabio Paratic… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #Juve, #Paratici: '#Arthur, #Dybala e #McKennie? Deciderà Pirlo quando potranno rientrare. Sul futuro...' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, #Paratici: '#Arthur, #Dybala e #McKennie? Deciderà Pirlo quando potranno rientrare. Sul futuro...' - cmdotcom : #Juve, #Paratici: '#Arthur, #Dybala e #McKennie? Deciderà Pirlo quando potranno rientrare. Sul futuro...'… - junews24com : Paratici LIVE a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima del Torino - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Paratici

Deciderà il mister quando dovranno rientrare " ha dichiarato Fabioa Dazn prima della partita di Serie A tra Torino e Juventus . Il dirigente bianconero ha aggiunto: " Non penserei troppo a ...Commenta per primo Fabio, Ceo della Juventus , parla a Dazn prima del derby con il Torino : 'Oggi ci aspettiamo una bella partita, ma sappiamo che sono sempre segnati da episodi. Importante è fare una bella partita ...Ieri i tre calciatori, alla Continassa, si sono visti "recapitare" mezz'ora di giri di campo, un "regalo" della dirigenza bianconera dopo la sfuriata di Paratici e Nedved. Ma non è finita, perchè ...abbordabile per la Juventus che potrebbe puntare su Maurito e non riscattare Alvaro Morata. La punta spagnola dopo un buon avvio di stagione sta deludendo e potrebbe tornare all'Atletico Madrid: al ...