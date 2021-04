Il Papa: "Non disperare nel buio della pandemia. Si ricomincia anche dopo i fallimenti" (Di sabato 3 aprile 2021) “In questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza». Il Papa celebra la Veglia di Pasqua in una Basilica di San Pietrio semivuota. “Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti. anche dalle macerie del nostro cuore - ognuno di noi le conosce - Dio può costruire un’opera d’arte, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova. Egli ci precede sempre: nella croce della sofferenza, della desolazione e della morte, così come nella gloria di una vita che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) “In questi mesi bui disentiamo il Signore risorto che ci invita are, a non perdere mai la speranza». Ilcelebra la Veglia di Pasqua in una Basilica di San Pietrio semivuota. “Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibilere sempre, perché c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostridalle macerie del nostro cuore - ognuno di noi le conosce - Dio può costruire un’opera d’arte,dai frammenti rovinosinostra umanità Dio prepara una storia nuova. Egli ci precede sempre: nella crocesofferenza,desolazione emorte, così come nella gloria di una vita che ...

