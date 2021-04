Il Papa: "In questa buia pandemia Cristo ci dice di ricominciare" (Di sabato 3 aprile 2021) AGI "Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia durante la veglia di Pasqua. "Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un'opera d'arte, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova", ha proseguito, "Egli ci precede sempre: nella croce della sofferenza, della desolazione e della morte, così come nella gloria di una vita che risorge, di una storia che cambia, di una speranza che rinasce. E in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza". "Sorella, fratello, se in questa notte porti nel ... Leggi su agi (Di sabato 3 aprile 2021) AGI "Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibilesempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti". Lo ha dettoFrancesco nell'omelia durante la veglia di Pasqua. "Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un'opera d'arte, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova", ha proseguito, "Egli ci precede sempre: nella croce della sofferenza, della desolazione e della morte, così come nella gloria di una vita che risorge, di una storia che cambia, di una speranza che rinasce. E in questi mesi bui disentiamo il Signore risorto che ci invita a, a non perdere mai la speranza". "Sorella, fratello, se innotte porti nel ...

