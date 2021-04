GP Doha: FP1 MotoGP (Di sabato 3 aprile 2021) Si aprono le danze del secondo weekend di MotoGP. Nuovamente sul circuito di Losail i piloti scendono in pista per la prima sessione del GP di Doha nelle FP1. Aleix Espargaro su Aprilia è il più veloce in un turno abbastanza noioso con pochi piloti che girano su tempi importanti. Forse il fatto che queste prove si svolgano sotto la luce del sole a differenza di quel che accade nelle qualifiche e in gara ha tolto un po’ di spirito al gruppo. A ciò si aggiunga che su questa pista si è corso solo 5gg fa. Il vincitore del GP del Qatar Maverick Vinales si conferma tra i migliori, ma la notizia della sessione per Yamaha sono i problemi, nuovamente, di Morbidelli su Petronas. GP Doha FP1: i risultati È dunque lo spagnolo dell’Aprilia ad aggiudicarsi questa prima sessione. Alle sue spalle un altro spagnolo, questa volta su Suzuki, stiamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Si aprono le danze del secondo weekend di. Nuovamente sul circuito di Losail i piloti scendono in pista per la prima sessione del GP dinelle FP1. Aleix Espargaro su Aprilia è il più veloce in un turno abbastanza noioso con pochi piloti che girano su tempi importanti. Forse il fatto che queste prove si svolgano sotto la luce del sole a differenza di quel che accade nelle qualifiche e in gara ha tolto un po’ di spirito al gruppo. A ciò si aggiunga che su questa pista si è corso solo 5gg fa. Il vincitore del GP del Qatar Maverick Vinales si conferma tra i migliori, ma la notizia della sessione per Yamaha sono i problemi, nuovamente, di Morbidelli su Petronas. GPFP1: i risultati È dunque lo spagnolo dell’Aprilia ad aggiudicarsi questa prima sessione. Alle sue spalle un altro spagnolo, questa volta su Suzuki, stiamo ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Aprilia sorprende ancora in vetta (?? #FP1) ?? Quanti problemi per il Morbido Il resoconto ?… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: Di Giannantonio guida la FP1 davanti a Bezzecchi - infoitsport : Risultati Moto2 Doha, FP1: Di Giannantonio 1° davanti a Bezzecchi - infoitsport : MotoGP 2021 risultati fp1 Doha: Aleix Espargaro primo - infoitsport : MotoGP Doha, FP1: Aprilia in vetta con Aleix Espargarò, Rossi solo 17° -