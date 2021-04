"Fuori dal governo, tempi brucianti". Salvini, la voce sul Papeete Bis: retroscena, la pressione dei sondaggi (Di sabato 3 aprile 2021) “Fermi tutti, Matteo Salvini sta meditando davvero il Papeete 2”. L'indiscrezione che ha del clamoroso arriva da Dagospia, secondo cui il segretario della Lega starebbe valutando di già l'uscita dal governo presieduto da Mario Draghi: i tempi vengono descritti come brucianti, dato che ad agosto inizia il semestre bianco di Mattarella. A far meditare l'ex ministro dell'Interno sarebbero anche i sondaggi e la posizione dell'alleata Giorgia Meloni: Fdi sta guadagnano punti essendo l'unica forza all'opposizione dell'esecutivo. A giudicare dalle cifre delle ultime rilevazioni, l'atteggiamento più conciliante della Lega nei confronti dell'Unione Europea e soprattutto di Mario Draghi non sta pagando più di tanto: inoltre secondo Dagospia il segretario si aspettava forse di riuscire ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) “Fermi tutti, Matteosta meditando davvero il2”. L'indiscrezione che ha del clamoroso arriva da Dagospia, secondo cui il segretario della Lega starebbe valutando di già l'uscita dalpresieduto da Mario Draghi: ivengono descritti come, dato che ad agosto inizia il semestre bianco di Mattarella. A far meditare l'ex ministro dell'Interno sarebbero anche ie la posizione dell'alleata Giorgia Meloni: Fdi sta guadagnano punti essendo l'unica forza all'opposizione dell'esecutivo. A giudicare dalle cifre delle ultime rilevazioni, l'atteggiamento più conciliante della Lega nei confronti dell'Unione Europea e soprattutto di Mario Draghi non sta pagando più di tanto: inoltre secondo Dagospia il segretario si aspettava forse di riuscire ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal Moto3, GP Doha: pole di Masia. Migno in seconda fila. GLI HIGHLIGHTS ... ma considerando come è andata la FP2 (è stato rallentato e quindi penalizzato dal gruppone di cui ... Dalla Q1 sono usciti fuori anche Foggia, Artigas e lo svizzero Dupasquier. Binder entrato ...

Pasqua in zona rossa: le regole fino al 5 aprile ... alcune regioni hanno varato ordinanze extra per integrare le regole previste dal decreto del ...che è vietato andare nelle seconde case per i nostri concittadini ma anche per chi è residente fuori ...

FUORI DAL CORO: Dite la vostra sulla partita della Fiorentina fiorentinanews.com Torino-Juventus 1-1 La diretta Pareggia Sanabria di testa I bianconeri sono reduci dal pesante ko interno contro il Benevento che ha allontanato ... Davide Nicola deve fare a meno degli infortunati Baselli e Nkoulou, nella Juventus fuori Demiral e Bonucci ...

Palestra e circolo aperti "di nascosto", scattano le multe Al momento del blitz in palestra, i Carabinieri hanno scoperto che c’erano ben undici persone, alcune anche provenienti da fuori città, alle prese con macchinari, attrezzi, pesi e manubri, invece dall ...

