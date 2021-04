Formazioni ufficiali Genoa Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di sabato 3 aprile 2021) Ledimatch valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Behrami, Zappacosta; Destro, Scamacca(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Di seguito ledi Sassuolo - Roma in programma oggi alle 15: SASSUOLO - Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. ROMA - Pau Lopez; Karsdorp,...Di seguito le: NAPOLI - Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. CROTONE - Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; ...Le formazioni ufficiali di Genoa Fiorentina match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...Ecco le formazioni ufficiali di Napoli - Crotone, match valido per la 29esima giornata di campionato di Serie A.