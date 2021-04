Feltri incoraggia Salvini ad uscire dall’esecutivo

(Di sabato 3 aprile 2021) La cura dell’immagine è sempre importante per Matteo. Su Libero il direttore consiglia al leader del Carroccio di lasciare la maggioranza: Sefossenon rimarrebbe neppure una settimana in compagnia del Pd. Meglio l’opposizione accanto alla Meloni che viene definita dal direttore di Libero come una donna ‘sensata’ per come ricava consensi.

Scrisse: '... e la gente, la quale, come pensano i politici, non capisce niente ma, ... un profondo desiderio di moralità; e questochi fa il mio mestiere''. Ecco che cosa animava ...Scrisse: '... e la gente, la quale, come pensano i politici, non capisce niente ma, ... un profondo desiderio di moralità; e questochi fa il mio mestiere''. Ecco che cosa animava ...Feltri in un editoriale incoraggia salvini ad uscire dall'esecutivo. E il leader del Carroccio in risposta alza i toni con Speranza.