Fedez attacca la Regione Lombardia: "Vergognatevi e chiedete scusa a tutti i cittadini" (Di sabato 3 aprile 2021) Ha rivolto un appello al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e alla vicepresidente Letizia Moratti in merito alla questione vaccini che ha visto coinvolta la nonna, dimenticata e poi "passata avanti" solo perché nipote di Fedez. Così il rapper ha affermato in una carrellata di Stories su Instagram: "Attilio Fontana, Letizia Moratti vogliamo riscoprire il senso della vergogna e chiedere scusa a tutti i cittadini per avere adottato un comportamento che non vede nei cittadini stessi diritti e stesse opportunità, ma semplicemente una modalità che verte a salvarsi la faccia ed evitare la gogna mediatica? chiedete almeno scusa". Il cantante è partito dalle accuse rivolte alla moglie da una giornalista, secondo la quale Chiara ...

