DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: ora la Q2. Valentino Rossi partirà 21° (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.25 INIZIATA LA Q2! Sarà battaglia tra Ducati e Yamaha per la pole! In particolare Miller, Bagnaia e Zarco contro Vinales e Quartararo. 19.22 Alle 19.25 inizierà la Q2, che durerà 15 minuti. Sarà battaglia per la pole! 19.19 Uno dei momenti più bui della carriera di Valentino Rossi, che ha chiuso a 0.950 da Mir. partirà dalla 21ma posizione sulla griglia di partenza, penultimo. Alle sua spalle il solo Lorenzo Savadori con l’Aprilia. 19.16 OLIVEira (Ktm) chiude secondo a 0.289 da Mir. 3° Marini a 0.297. Che beffa per il fratello di Valentino Rossi. 4° Alex Marquez, poi Pol Espargarò, Nakagami, Petrucci, Binder, Bastianini e Lecuona. 11° e penultimo Valentino Rossi, 12° ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25 INIZIATA LA Q2! Sarà battaglia tra Ducati e Yamaha per la pole! In particolare Miller, Bagnaia e Zarco contro Vinales e Quartararo. 19.22 Alle 19.25 inizierà la Q2, che durerà 15 minuti. Sarà battaglia per la pole! 19.19 Uno dei momenti più bui della carriera di, che ha chiuso a 0.950 da Mir.dalla 21ma posizione sulla griglia di partenza, penultimo. Alle sua spalle il solo Lorenzo Savadori con l’Aprilia. 19.16 Oira (Ktm) chiude secondo a 0.289 da Mir. 3° Marini a 0.297. Che beffa per il fratello di. 4° Alex Marquez, poi Pol Espargarò, Nakagami, Petrucci, Binder, Bastianini e Lecuona. 11° e penultimo, 12° ...

