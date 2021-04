DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: benissimo Zarco e Vinales, migliora Morbidelli (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.34 Francesco Bagnaia, con gomme soft usate, è nono a 9 decimi da Zarco. Miller è solo 19°. Come già accaduto nello scorso fine settimana, la Ducati sembra più competitiva sul giro secco che sul passo. 18.33 Zarco e Morbidelli, a differenza di Vinales e Quartararo, stanno utilizzando delle gomme usate. 18.33 Franco Morbidelli prova a carburare. Sale in quarta piazza a 0.650 da Zarco. Il francese è al comando davanti a Vinales e Quartararo. 18.32 Altro 1’54?6 per Zarco. E se il francese, già secondo domenica scorsa, fosse il pilota di punta della Ducati quest’anno? 18.31 Zarco si porta al comando con la Ducati Pramac. Fa 47 millesimi meglio di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.34 Francesco Bagnaia, con gomme soft usate, è nono a 9 decimi da. Miller è solo 19°. Come già accaduto nello scorso fine settimana, la Ducati sembra più competitiva sul giro secco che sul passo. 18.33, a differenza die Quartararo, stanno utilizzando delle gomme usate. 18.33 Francoprova a carburare. Sale in quarta piazza a 0.650 da. Il francese è al comando davanti ae Quartararo. 18.32 Altro 1’54?6 per. E se il francese, già secondo domenica scorsa, fosse il pilota di punta della Ducati quest’anno? 18.31si porta al comando con la Ducati Pramac. Fa 47 millesimi meglio di ...

