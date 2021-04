Chiesa-Sanabria | botta e risposta | Toro-Juve è 1 a 1 all’intervallo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 aprile 2021) Termina in pareggio il primo tempo del derby della Mole. Passa in vantaggio lantus al 13? con Federicoche scambia con Morata, anticipa e supera in velocità due difensori del Torino e col sinistro buca Sirigu da posizione defilata. Ilnon ci stà, e continua ad attaccare senza farsi spaventare dallo svantaggio. Gli sforzi dei granata vengono premiati al 27?: tiro da fuori di Mandragora, Szczesny respinge male e lascia lí il pallone, dove arriva di testache insacca.