Calcio, l’Inter sbanca il Dall’Ara grazie a Lukaku: gli uomini di Antonio Conte in fuga in Serie A (Di sabato 3 aprile 2021) l’Inter di Antonio Conte con cinismo e pragmatismo conquista i tre punti nel 29° turno del campionato di Calcio di Serie A 2020-2021. I nerazzurri hanno archiviato la pratica Bologna grazie al 20° gol stagionale del belga Romelu Lukaku. Un gol importante per l’obiettivo Scudetto della Beneamata, considerando il pari interno del Milan contro la Sampdoria. Gli interisti, infatti, sono ora soli in vetta alla classifica generale con otto lunghezze di margine nei confronti dei cugini rossoneri e mercoledì nel recupero contro il Sassuolo, hanno la possibilità di portare a undici i punti di margine. Inter che si presenta sul rettangolo verde felsineo con il classico 3-5-2 con Lukaku e Lautaro Martinez davanti. Mihajlovic risponde con un 4-2-3-1: Barrow ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)dicon cinismo e pragmatismo conquista i tre punti nel 29° turno del campionato didiA 2020-2021. I nerazzurri hanno archiviato la pratica Bolognaal 20° gol stagionale del belga Romelu. Un gol importante per l’obiettivo Scudetto della Beneamata, considerando il pari interno del Milan contro la Sampdoria. Gli interisti, infatti, sono ora soli in vetta alla classifica generale con otto lunghezze di margine nei confronti dei cugini rossoneri e mercoledì nel recupero contro il Sassuolo, hanno la possibilità di portare a undici i punti di margine. Inter che si presenta sul rettangolo verde felsineo con il classico 3-5-2 cone Lautaro Martinez davanti. Mihajlovic risponde con un 4-2-3-1: Barrow ...

Gazzetta_it : #Lukaku-gol, l’#Inter non si ferma più: #Bologna battuto, è fuga scudetto #SerieA - Gazzetta_it : Età media e giovani super: a differenza di #Mancini e #Mourinho, l’@Inter di #Conte guarda anche al futuro - dome19641 : @FBiasin Questa squadra in campo fa il cazzo che vuole...se fosse un pelo più concreta farebbe 10 gol a partita, gi… - bladeru12129576 : @Andreee_22__ Nel calcio(specialmente con l' Inter)non si deve dire mai niente!! - UGoscolo : @leleadani ma lo vogliamo dire che l’Inter gioca un calcio spettacolare? Mica come la Juve di Allegri -

