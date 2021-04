Bologna-Inter, infortunio Tomiyasu e Mihajlovic esplode: “Ma doveva giocare pure con la Mongolia?” (Di sabato 3 aprile 2021) “Ma doveva giocare anche contro la Mongolia? E’ finita 14-0?”. E’ questo l’esilarante commento di Sinisa Mihajlovic all’infortunio di Takehiro Tomiyasu nel primo tempo di Bologna-Inter. Problema muscolare per il forte difensore giapponese e il tecnico serbo subito pensa al fatto che il ct nipponico non lo ha risparmiato nemmeno contro una selezione debolissima come quella mongola, con cui la sua nazionale ha vinto 14-0. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) “Maanche contro la? E’ finita 14-0?”. E’ questo l’esilarante commento di Sinisaall’di Takehironel primo tempo di. Problema muscolare per il forte difensore giapponese e il tecnico serbo subito pensa al fatto che il ct nipponico non lo ha risparmiato nemmeno contro una selezione debolissima come quella mongola, con cui la sua nazionale ha vinto 14-0. SportFace.

