Aka7even a Amici20: chi è Luca Marzano. Tutto su vita, carriera e fidanzata

Tra gli allievi del serale di Amici 2020 spicca Aka7even. Pseudonimo di Luca Marzano, il cantante partecipò a XFactor nel 2017, fermandosi però ai bootcamp. Ora torna con un nome d'arte, simbolo di un cambiamento a 360 gradi. Ad Amici 20 ha conquistato tutti gli insegnanti e, in particolare, Anna Pettinelli, che lo vuole nella sua squadra. Durante il programma si innamora di Martina Miliddi, e la relazione va avanti per un po' tra alti e bassi. Una vita difficile segnata da un periodo passato in coma, ora Luca vuole dare il Tutto per Tutto nella competizione ad Amici.

Aka7even: chi è

Aka7even, all'anagrafe Luca Marzano, nasce il 23 ottobre 2000 a Vico Equense (Napoli) e ha 20 anni.

