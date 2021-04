Un Passo dall’omicidio ‘seriale’

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 2 aprile 2021) Undal Cielo 6 - Daniele Liotti e Pilar Fogliati Sappiamo che Lux Vide ama le storie religiose; preti e suore sono il suo core e presto porterà in scena perfino la vita di Gesù, ma il bisogno di celebrare un drammatico funerale in ognuna delle sue fiction di punta proprio non lo comprendiamo. Quest’abitudine di uccidere i personaggi, lasciando vedovi ed orfani in ogni angolo di Rai 1, sta diventando fastidiosa e toglie brio a racconti altrimenti validi e meritevoli. Parliamo di una delle migliori case di produzione italiane, artefice di alcune delle fiction più amate, longeve e in alcuni casi anche più belle dell’intero panorama televisivo. E per questo vederla reiterare i soliti meccanismi, trasformandoli in prevedibili ma angoscianti cliché, è limitante e non all’altezza delle aspettative da essa stessa create. Oltre che poco rispettoso del patto che ogni ...