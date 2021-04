(Di venerdì 2 aprile 2021) In trentacinque giorni unha rilevato 15.533 infrazioni, che hanno permesso di scrivere 12.776 verbali nei confronti di 6.376 veicoli. E, al contrario di quanto si possa immaginare, la maggior parte dellel’hanno fatta ad automobilisti che andavano in salita, non in discesa. È la storia di un report della polizia municipale sull’in via di Sotto a Pescara contro il quale sono nate petizioni e polemiche. Ieri la questione è anche approdata in consiglio comunale. Il periodo a cui fa riferimento il report sulleva dal 22 febbraio al 28 marzo. Le telecamere hanno registrato complessivamente 162.681 transiti, con una media di 4648 transiti giornalieri e le infrazioni rilevate sono state pari al 9,55% dei transiti. Nella zona c’è un limite di velocità fissato a 30 chilometri orari e gli ...

LaNotiziaTweet : Un autovelox da 15mila multe e 800mila euro di incassi. Dove si trova? - messveneto : In un mese 15mila multe: a Pescara scoppia il “caso” autovelox: C'è chi ha collezionato anche 7 sanzioni. E' scontr… - alessioDgennaro : Dal @Il_Centro, che scrive in modo dozzinale. «il limite possa essere portato a 40 km orari dagli attuali 30 (con… -

Ieri la questione è anche approdata in consiglio comunale. Un autovelox da 15mila multe e 800mila euro di incassi Il periodo a cui fa riferimento il report sulle multe va dal 22 febbraio al 28 marzo.Sono i numeri di un autovelox che a Pescara è diventato un caso. Il dispositivo si trova in via Di Sotto, ai Colli del capoluogo adriatico, in una zona con limite di velocità fissato a 30 ...