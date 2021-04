Uk: accesso ai pub, sms e selfie in segno di vittoria per spingere a vaccinarsi. E sulle dosi che avanzano funziona il passaparola (Di venerdì 2 aprile 2021) Londra esulta. Quella che solo un anno fa era l’epicentro britannico della pandemia, questa settimana ha toccato il record che tutte le città del mondo sognano: zero decessi per Covid. Il sole splende sulla capitale quando in Inghilterra si allenta la seconda fase del lockdown e il primo ministro Boris Johnson rimpiazza l’ordine “State a Casa” con un altro mantra, cauto ma ottimista: “Mani – Viso – Distanziamento – Aria Fresca”. E così o britannici tornano nelle piscine all’aperto, sui campi da golf, ai circoli del tennis. E qui, in un comune del nord londinese, sul calare della sera troviamo una coda di 60 persone, compostamente in fila lungo la strada, davanti al tendone bianco di un centro vaccinale. Non hanno un appuntamento come quelli che stanno entrando a passo sostenuto, ma siamo a fine giornata e magari avanzerà qualche iniezione, o ‘jab’ come le chiamano qui (Nhs, il sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Londra esulta. Quella che solo un anno fa era l’epicentro britannico della pandemia, questa settimana ha toccato il record che tutte le città del mondo sognano: zero decessi per Covid. Il sole splende sulla capitale quando in Inghilterra si allenta la seconda fase del lockdown e il primo ministro Boris Johnson rimpiazza l’ordine “State a Casa” con un altro mantra, cauto ma ottimista: “Mani – Viso – Distanziamento – Aria Fresca”. E così o britannici tornano nelle piscine all’aperto, sui campi da golf, ai circoli del tennis. E qui, in un comune del nord londinese, sul calare della sera troviamo una coda di 60 persone, compostamente in fila lungo la strada, davanti al tendone bianco di un centro vaccinale. Non hanno un appuntamento come quelli che stanno entrando a passo sostenuto, ma siamo a fine giornata e magari avanzerà qualche iniezione, o ‘jab’ come le chiamano qui (Nhs, il sistema ...

