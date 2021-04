Traffico rifiuti: il processo va a Busto Arsizio (Di venerdì 2 aprile 2021) Passa da Monza a Busto Arsizio la competenza del processo per l'ennesimo presunto Traffico illecito di rifiuti che coinvolge anche la Brianza. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale monzese per 4 ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Passa da Monza ala competenza delper l'ennesimo presuntoillecito diche coinvolge anche la Brianza. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale monzese per 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico rifiuti Traffico rifiuti: il processo va a Busto Arsizio Passa da Monza a Busto Arsizio la competenza del processo per l'ennesimo presunto traffico illecito di rifiuti che coinvolge anche la Brianza. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale monzese per 4 imputati a vario titolo nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di ...

