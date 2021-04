The end of the F***ing world – Recensione (Di venerdì 2 aprile 2021) The end of the F***ing world è una serie televisiva britannica creata da Jonathan Entwistle e inspirata al fumetto omonimo di Charles Forsman. La prima stagione è andata in onda su Netflix il 5 gennaio 2018 e la seconda ed ultima il 5 novembre 2019. E’ la storia di due adolescenti inglesi, in un viaggio senza meta, per trovare risposte che l’incomunicabilità col mondo degli adulti non gli ha mai fornito ed un posto in questo F***ing di mondo. Anche se alla fine il viaggio prenderà tutt’ altra piega. James(Alex Awther) è un 17enne solo e taciturno, vive con il padre, e sin da piccolo prova piacere nell’ uccidere e vivisezionare animali. Ma ora è il tempo di fare l’ upgrade ed uccidere un essere umano e la sua scelta ricade su Alyssa(Jessica Barden). Anche lei 17enne, lunatica e ribelle, il padre è scappato anni ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) The end of theè una serie televisiva britannica creata da Jonathan Entwistle e inspirata al fumetto omonimo di Charles Forsman. La prima stagione è andata in onda su Netflix il 5 gennaio 2018 e la seconda ed ultima il 5 novembre 2019. E’ la storia di due adolescenti inglesi, in un viaggio senza meta, per trovare risposte che l’incomunicabilità col mondo degli adulti non gli ha mai fornito ed un posto in questodi mondo. Anche se alla fine il viaggio prenderà tutt’ altra piega. James(Alex Awther) è un 17enne solo e taciturno, vive con il padre, e sin da piccolo prova piacere nell’ uccidere e vivisezionare animali. Ma ora è il tempo di fare l’ upgrade ed uccidere un essere umano e la sua scelta ricade su Alyssa(Jessica Barden). Anche lei 17enne, lunatica e ribelle, il padre è scappato anni ...

Advertising

SociopaticaS : Ciuccio e presuntuoso The end #Amici20 - imhuggiingniall : RT @alwavsbeenyou: a me end of the day fa venire i brividi raga soprattutto la parte di louis madonna il talento di questi ragazzi - wevmadeit : ??` end of the thread?´? la canzone non è finita ma non potevo continuarla:') - alwavsbeenyou : a me end of the day fa venire i brividi raga soprattutto la parte di louis madonna il talento di questi ragazzi - sa_ambro : RT @mirkonicolino: #Inter e #Milan hanno chiesto il patteggiamento ex art. 126 CGS FIGC' per la lite tra #Ibrahimovic e #Lukaku. Le multe,… -