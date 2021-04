Tempesta d'amore, anticipazioni 2 aprile: Tim assumerà Selina (Di venerdì 2 aprile 2021) A Tempesta d'amore il destino di Selina sarà sempre più centrale, come rivelano le anticipazioni di oggi, venerdì 2 aprile. La donna, dopo aver visto andare in fiamme l'auto d'epoca di suo padre la cui vendita avrebbe dovuto aiutare la sua famiglia a risolvere i problemi finanziari e dopo aver perso anche il lavoro che le aveva procurato Ariane a causa di Christoph, ha deciso di partire. Tuttavia, la Kalenberg non vorrà perdere la sua amica e chiederà a Tim di assumerla presso le scuderie. Il giovane, che ha anche un debito di gratitudine con la donna in quanto gli ha salvato la vita, acconsentirà e le chiederà di lavorare con lui. Dal canto suo, Tim sarà scioccato dopo aver ricordato la sua esperienza pre-morte e si renderà conto di quanto sia radicato e forte il suo legame con Franzi che è ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 aprile 2021) Ad'il destino disarà sempre più centrale, come rivelano ledi oggi, venerdì 2. La donna, dopo aver visto andare in fiamme l'auto d'epoca di suo padre la cui vendita avrebbe dovuto aiutare la sua famiglia a risolvere i problemi finanziari e dopo aver perso anche il lavoro che le aveva procurato Ariane a causa di Christoph, ha deciso di partire. Tuttavia, la Kalenberg non vorrà perdere la sua amica e chiederà a Tim di assumerla presso le scuderie. Il giovane, che ha anche un debito di gratitudine con la donna in quanto gli ha salvato la vita, acconsentirà e le chiederà di lavorare con lui. Dal canto suo, Tim sarà scioccato dopo aver ricordato la sua esperienza pre-morte e si renderà conto di quanto sia radicato e forte il suo legame con Franzi che è ...

