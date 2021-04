Sulle grandi navi a Venezia bene. Ma Franceschini e Giovannini chiariscano (Di venerdì 2 aprile 2021) Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 31 marzo sul traffico crocieristico a Venezia porta finalmente sicuramente una notizia positiva, che tutti si aspettavano da anni: il governo ha deciso di portare fuori dalla laguna di Venezia le grandi navi da crociera. Il decreto indice un concorso (entro 60 giorni dall’approvazione della norma) per “l’elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica” per la realizzazione di punti di attracco “fuori dalle acque protette della laguna di Venezia”. Tutto bene dunque? Non tanto. Ci sono diversi punti da chiarire e soprattutto una “variabile tempo” che pesa come un macigno su quanto predispone il decreto. Infatti, l’unica scadenza del decreto è quella relativa all’indizione del concorso e non si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 31 marzo sul traffico crocieristico aporta finalmente sicuramente una notizia positiva, che tutti si aspettavano da anni: il governo ha deciso di portare fuori dalla laguna dileda crociera. Il decreto indice un concorso (entro 60 giorni dall’approvazione della norma) per “l’elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica” per la realizzazione di punti di attracco “fuori dalle acque protette della laguna di”. Tuttodunque? Non tanto. Ci sono diversi punti da chiarire e soprattutto una “variabile tempo” che pesa come un macigno su quanto predispone il decreto. Infatti, l’unica scadenza del decreto è quella relativa all’indizione del concorso e non si ...

HuffPostItalia : Sulle grandi navi a Venezia bene. Ma Franceschini e Giovannini chiariscano - ciaosonomartyna : @inomniapparatus Io leggo in media 3 libri al mese, ma punto tutto sugli usati e sulle raccolte dei grandi classici… - super_pio : @LolloBattistini @LorenzoPuliga @FBiasin Ci fosse stato il Milan...elogi e grandi pacche sulle spalle. I loro amichetti.., - Gigipilone : @AngelaMarotta17 @flaviadibenedet Solita opinione sulle donne più grandi...siete una bella e intrigante emozione?? - Marco_Rizzo : È un volume di grande formato ricco di foto e dietro le quinte per raccontare la storia editoriale (e non solo) del… -