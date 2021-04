Sul 'caso camici' c'è l'ipotesi che la firma di Fontana sia stata falsificata (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Prima la presunta evasione fiscale, poi il tentativo di far confluire circa 2 milioni in un conto svizzero sui cui era depositato il patrimonio della madre, facendoli apparire come parte della stessa eredità, addirittura falsificando una sua firma; infine la voluntary disclosure per scudare il consistente patrimonio. Questo il 'castello accusatorio' dei pm di Milano (Paolo Filippini, Luigi Furno e Carlo Scalas, del pool anticorruzione guidato dall'aggiunto, Maurizio Romanelli) contro il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ora che la seconda tranche del 'caso camici' si caratterizza con le accuse nei suoi confronti di autoriciclaggio e falso nelle dichiarazioni della voluntary (incolpazioni che si aggiungono a quella originaria di frode nelle pubbliche forniture). Tutto parte dalle ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Prima la presunta evasione fiscale, poi il tentativo di far confluire circa 2 milioni in un conto svizzero sui cui era depositato il patrimonio della madre, facendoli apparire come parte della stessa eredità, addirittura falsificando una sua; infine la voluntary disclosure per scudare il consistente patrimonio. Questo il 'castello accusatorio' dei pm di Milano (Paolo Filippini, Luigi Furno e Carlo Scalas, del pool anticorruzione guidato dall'aggiunto, Maurizio Romanelli) contro il presidente della Regione Lombardia, Attilio, ora che la seconda tranche del '' si caratterizza con le accuse nei suoi confronti di autoriciclaggio e falso nelle dichiarazioni della voluntary (incolpazioni che si aggiungono a quella originaria di frode nelle pubbliche forniture). Tutto parte dalle ...

