Spaces in arrivo anche su browser web desktop Twitter conferma le vociHDblog it

Spaces in arrivo anche su browser web desktop. Twitter conferma le voci

Negli ultimi mesi si sta intensificando la competizione per realizzare applicazioni o funzionalità incentrate sull'interazione vocale di cui Clubhouse, al momento, rappresenta probabilmente la migliore espressione anche se limitatamente al mondo iOS (ma Android è in arrivo). anche Twitter ha da subito mostrato le sue intenzioni in tal senso realizzando Spaces, una funzionalità che, dopo un periodo di beta testing decisamente breve, sta iniziando ad essere disponile ad un numero crescente di utenti, sia su iOS che su Android e che presto arriverà anche sull'app desktop e su browser web. Nelle scorse ore, Jane Manchun Wong – da sempre molto attiva nella scoperta di funzionalità nascoste all'interno di app e servizi – ha pubblicato un'immagine di come ...

