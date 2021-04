Record di iscritti a La Ottanta: la settima edizione al via il 10 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) A una settimana dal via della settima edizione de La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita, in collaborazione con la Darsena dell’Orologio di Caorle, il patrocinio del Comune di Caorle e la partnership di Cantina Colli del Soligo, Up Wind by Aurora, WD Wind Desing, Antal e Trim, le iscrizioni si sono chiuse con la cifra Record di 92 imbarcazioni. In un periodo dominato dall’incertezza ha prevalso la voglia di normalità, nella consapevolezza da parte di iscritti e organizzatori, della possibilità di vivere un evento coinvolgente all’aria aperta rispettando le norme di sicurezza. “Non ci aspettavamo una simile risposta degli armatori” commenta Gian Alberto Marcorin, Presidente CNSM. “La Ottanta offre un percorso costiero alla portata di tutti, lungo ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 2 aprile 2021) A unana dal via dellade La, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita, in collaborazione con la Darsena dell’Orologio di Caorle, il patrocinio del Comune di Caorle e la partnership di Cantina Colli del Soligo, Up Wind by Aurora, WD Wind Desing, Antal e Trim, le iscrizioni si sono chiuse con la cifradi 92 imbarcazioni. In un periodo dominato dall’incertezza ha prevalso la voglia di normalità, nella consapevolezza da parte die organizzatori, della possibilità di vivere un evento coinvolgente all’aria aperta rispettando le norme di sicurezza. “Non ci aspettavamo una simile risposta degli armatori” commenta Gian Alberto Marcorin, Presidente CNSM. “Laoffre un percorso costiero alla portata di tutti, lungo ...

