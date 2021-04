R-Type Final 2 per PS4 e Switch riceve una demo

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 2 aprile 2021) I giocatori hannomente la possibilità di provare l'ultimo R-. NIS America ha pubblicato ladi R-2 in tutto il mondo. Tuttavia, non è disponibile su tutti i sistemi su cui verrà lanciato il gioco. Laè disponibile per Nintendoe PlayStation 4. Ladi R-2 offre ai giocatori un breve assaggio del gioco. Una volta avviata, potete scegliere la R-9A Arrow-Head, l'R-9D Shooting Star o l'R-9F Andromalius come nave. Le difficoltà Practice, Kids, Normal e Bydo sono tutte disponibili. Leggi altro...