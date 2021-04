PMI e sfida dell’internalizzazione | Salzano SIMEST | necessari nuovi modelli di business

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Nei giorni scorsi, tutto il mondo ha guardato al Canale di Suez, una delle principali arterie del commercio mondiale ostruito dal gigantesco portacontainer Ever Given che lo scorso 23 marzo si è incagliato su una delle sue sponde, bloccando di fatto il traffico dei trasporti internazionali via mare. La vicenda che si è conclusa positivamente dopo 6 giorni e vari tentativi falliti, con la mega nave container che dopo essere stata disincagliata ha ripreso la navigazione, ha comunque aperto ad una riflessione più ampia sul commercio e sulla logistica mondiale. Per il canale passa circa il 12% degli scambi globali. In un giorno tipo, lungo i 190 km che collegano il Mar Mediterraneo con il Mar Rosso (il canale è largo 205 metri e ha una profondità massima di 24 metri) transitano oltre 50 grandi navi (tra porta container, petroliere e portarinfuse) e 1,9 milioni di barili di ...

Advertising

CyberSecHub0 : RT @SecSolution: secsolutionforum, standard europei di cyber security: le PMI italiane sono pronte alla sfida? - SecSolution : secsolutionforum, standard europei di cyber security: le PMI italiane sono pronte alla sfida?… - AmarsiUnPoco : Capita spesso di incontrare persone che, nel pieno di questa pandemia, hanno deciso di cambiare prospettiva, di gio… - SauroMocetti : RT @lavoceinfo: Crisi d’impresa, la sfida è bilanciare la necessità di tutela dei creditori con un’attenzione alle imprese più fragili http… - giacrom : RT @lavoceinfo: Crisi d’impresa, la sfida è bilanciare la necessità di tutela dei creditori con un’attenzione alle imprese più fragili http… -

Ultime Notizie dalla rete : PMI sfida

Borsa Italiana

Siamo in presenza di "unacompetitiva complessa per le nostre aziende , in particolare per le, che, pur rappresentando una vera eccellenza nel "fare impresa" con la loro sapienza ...... ossia facilitare l'accesso al credito allee Partite Iva italiane attraverso soluzioni ...dell'innovazione sui dati bancari e per me non c'è premessa migliore per iniziare questa nuova...Siamo in presenza di "una sfida competitiva complessa per le nostre aziende, in particolare per le PMI, che, pur rappresentando una vera eccellenza nel “fare impresa” con la loro sapienza artigianale, ...Il team di AideXa si rafforza. La fintech del presidente Roberto Nicastro e del Ceo Federico Sforza accoglie in squadra Walter Rizzi, che assume il ruolo di Chief Data Officer, e Jason Boon, nominato ...