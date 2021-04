PA, Unioncamere-Anpal: servono oltre 740.000 dipendenti entro 2025 (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Nei prossimi cinque anni, si stima che la macchina della pubblica amministrazione avrà bisogno di oltre 740mila nuovi occupati, più di 690mila dei quali per il naturale turnover dei dipendenti. È quanto mostrano le “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2021-2025)” elaborate nell’ambito del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere, in collaborazione con Anpal. Nel settore privato, invece, la richiesta sarebbe compresa tra 1,7 e 2,1 milioni di dipendenti e 1-1,1 milioni di lavoratori autonomi. Circa il 70% delle opportunità lavorative che si verranno a creare sarà legata alla sostituzione di personale oggi occupato. L’aumento dello stock di occupati rispetto alla fine del 2020 sarà compreso tra 190 mila e 260 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Nei prossimi cinque anni, si stima che la macchina della pubblica amministrazione avrà bisogno di740mila nuovi occupati, più di 690mila dei quali per il naturale turnover dei. È quanto mostrano le “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2021-)” elaborate nell’ambito del Sistema informativo Excelsior, realizzato da, in collaborazione con. Nel settore privato, invece, la richiesta sarebbe compresa tra 1,7 e 2,1 milioni die 1-1,1 milioni di lavoratori autonomi. Circa il 70% delle opportunità lavorative che si verranno a creare sarà legata alla sostituzione di personale oggi occupato. L’aumento dello stock di occupati rispetto alla fine del 2020 sarà compreso tra 190 mila e 260 ...

