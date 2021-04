Ordinanza Rifiuti, Zingaretti a Campidoglio e Ama: “Entro un mese piano autosufficienza” (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Un mese di tempo a Roma Capitale e Ama per “trasmettere un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento“, cioé discariche e Tmb. Lo prevede un passaggio dell’ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per scongiurare l’emergenza rifiuti nella Capitale. Nelle premesse dell’atto si legge che ai sensi della legge regionale sui rifiuti (la 27 del 1998) “in coerenza con gli atti già adottati da Roma Capitale, e fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all’autosufficienza di Roma Capitale ed uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) per rispondere ad una autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale), sulla base delle omogeneita’ delle esigenze di trattamento e smaltimento”. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Un mese di tempo a Roma Capitale e Ama per “trasmettere un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento“, cioé discariche e Tmb. Lo prevede un passaggio dell’ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per scongiurare l’emergenza rifiuti nella Capitale. Nelle premesse dell’atto si legge che ai sensi della legge regionale sui rifiuti (la 27 del 1998) “in coerenza con gli atti già adottati da Roma Capitale, e fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all’autosufficienza di Roma Capitale ed uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) per rispondere ad una autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale), sulla base delle omogeneita’ delle esigenze di trattamento e smaltimento”.

