“Non sei abbastanza bella”. Aurora Ramazzotti, non c’è tregua. Ma quello che è successo adesso le fa ancora più male (Di venerdì 2 aprile 2021) Negli ultimi giorni Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, ha diffuso un video sui social in cui parla del fenomeno chiamato ‘cat calling‘. Si intende quel fenomeno per cui le donne vengono fischiate per strada e apostrofate con qualsivoglia commento. A tutto l’eco mediatico che ha avuto la denuncia di Aurora si sono accodati tanti vip. Per esempio Tommaso Zorzi, suo migliore amico, che ha pensato bene di difenderla a spada tratta. A prendere posto tra le fila della resistenza, super battagliera, anche la cantante Levante. Ma nonostante i sostenitori del sacrosanto diritto di camminare tranquille per strada siano tanti, anche le critiche non sono tardate ad arrivare. (Continua dopo le foto) Le parole di Aurora Ramazzotti: “Mi è sembrato giusto farlo – spiega al Corriere della Sera – ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Negli ultimi giorni, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, ha diffuso un video sui social in cui parla del fenomeno chiamato ‘cat calling‘. Si intende quel fenomeno per cui le donne vengono fischiate per strada e apostrofate con qualsivoglia commento. A tutto l’eco mediatico che ha avuto la denuncia disi sono accodati tanti vip. Per esempio Tommaso Zorzi, suo migliore amico, che ha pensato bene di difenderla a spada tratta. A prendere posto tra le fila della resistenza, super battagliera, anche la cantante Levante. Ma nonostante i sostenitori del sacrosanto diritto di camminare tranquille per strada siano tanti, anche le critiche non sono tardate ad arrivare. (Continua dopo le foto) Le parole di: “Mi è sembrato giusto farlo – spiega al Corriere della Sera – ...

Advertising

NetflixIT : Cos’è meglio: essere scambiato per quel che non sei o non essere visto affatto? Ci siamo quasi, #ZeroNetflix è in a… - ZZiliani : (2) ?.. e se non è chiedere troppo: chi erano gli altri tre juventini che si sono esposti al rischio #Covid? E che… - WeAreTennisITA : ?? 'Tu non sei umano, hai 15 anni e giochi in questa maniera. Complimenti'. Così Bublik a Sinner, che invece ha det… - ipofisi : @LauraCarriesOn Perché è una retorica sbagliata. Non è vero che se ci speri tanto poi si avvera, non siamo in un ca… - nomefigocomeme : #Amicispoiler Tommy, mio amato Tommy. Non ti hanno mai meritato, tu sei arte e questo lo sai. Con te sempre <3 -