Mercedes-Benz EQS - Ecco i primi numeri: fino a 523 CV e 770 km dautonomia (Di sabato 3 aprile 2021) 523 cavalli e 770 chilometri d'autonomia: queste sono le prime cifre essenziali per inquadrare la Mercedes-Benz EQS, ormai alle soglie della sua prima mondiale. Con due precisazioni da fare: il primo valore non si riferisce alla variante AMG (che è il segreto di Pulcinella ed è attesa entro la fine dell'anno, con un valore di picco compreso tra i 600 e i 700 CV), ma alla versione di punta della gamma standard. Stesso discorso per il secondo, che detto per inciso è un risultato ottenuto e omologato secondo il ciclo Wltp. E al cui ottenimento ha ampiamente contribuito il Cx di 0,2, che segna, di gran lunga, il nuovo record mondiale di efficienza aerodinamica. Trazione posteriore o 4Matic, entry level da 333 CV. Esattamente come tutte le rivali messe in campo dai marchi concorrenti, anche la super-berlina della Stella avrà una gamma ampia: lo ha ... Leggi su quattroruote (Di sabato 3 aprile 2021) 523 cavalli e 770 chilometri d'autonomia: queste sono le prime cifre essenziali per inquadrare laEQS, ormai alle soglie della sua prima mondiale. Con due precisazioni da fare: il primo valore non si riferisce alla variante AMG (che è il segreto di Pulcinella ed è attesa entro la fine dell'anno, con un valore di picco compreso tra i 600 e i 700 CV), ma alla versione di punta della gamma standard. Stesso discorso per il secondo, che detto per inciso è un risultato ottenuto e omologato secondo il ciclo Wltp. E al cui ottenimento ha ampiamente contribuito il Cx di 0,2, che segna, di gran lunga, il nuovo record mondiale di efficienza aerodinamica. Trazione posteriore o 4Matic, entry level da 333 CV. Esattamente come tutte le rivali messe in campo dai marchi concorrenti, anche la super-berlina della Stella avrà una gamma ampia: lo ha ...

