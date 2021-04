Masters1000 Miami, Jannik Sinner eguaglia Nadal, Djokovic e Agassi. Quarto U20 in finale in Florida! (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner continua a regalarsi e a regalarci emozioni speciali. L’azzurro ha infatti conquistato per la prima volta in carriera la finale di un Masters1000: la vittoria di Miami (Stati Uniti) contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.12 del ranking) per 5-7 6-4 6-4 è stata di grande qualità. L’azzurrino, da autentico veterano nell’animo, ha saputo leggere i momenti della partita e nelle fasi calde del secondo e terzo set ha fatto la differenza. Concetti che vanno legati al fatto che parliamo di un classe 2001. Entrata in finale di Under20 che accade per la quarta volta nei 36 anni di storia del torneo della Florida. Gli altri giocatori giovani ad aver raggiunto questo risultato furono Andre Agassi nel 1990 (vittoria finale a 19 anni), Rafael ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021)continua a regalarsi e a regalarci emozioni speciali. L’azzurro ha infatti conquistato per la prima volta in carriera ladi un: la vittoria di(Stati Uniti) contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.12 del ranking) per 5-7 6-4 6-4 è stata di grande qualità. L’azzurrino, da autentico veterano nell’animo, ha saputo leggere i momenti della partita e nelle fasi calde del secondo e terzo set ha fatto la differenza. Concetti che vanno legati al fatto che parliamo di un classe 2001. Entrata indi Under20 che accade per la quarta volta nei 36 anni di storia del torneo della Florida. Gli altri giocatori giovani ad aver raggiunto questo risultato furono Andrenel 1990 (vittoriaa 19 anni), Rafael ...

Advertising

zazoomblog : Fenomenale Sinner: batte a Miami lo spagnolo Roberto Bautista Agut e conquista a 19 anni la prima finale in un torn… - silviozan69 : RT @gippu1: Il 5 aprile 2009, Domenica delle Palme, Jannik #Sinner (7 anni) vinceva lo slalom gigante categoria 2001 sulla pista di Sansica… - ladychef62 : RT @GeorgeSpalluto: Jannik SINNER!!!!!!!! IN FINALE A MIAMI 2° ITALIANO di sempre in finale in Masters1000 - LorenzoMolaioni : RT @GeorgeSpalluto: Jannik SINNER!!!!!!!! IN FINALE A MIAMI 2° ITALIANO di sempre in finale in Masters1000 - matrin82 : Io a 19 anni esultavo quando riuscivo a mandare la palla dall'altra parte della rete. Lui gioca le finali nei… -