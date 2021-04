Massimo Boldi | esce allo scoperto | la nuova fidanzata è una modella di 27 anni | Ecco chi è

(Di venerdì 2 aprile 2021) Alla soglia dei 75di età, il cipollino nazionale sembra non demordere e continua la caccia di belle e giovani fidanzate. Il cipollinosembrerebbe aver portato a termine unaconquista sentimentale. Paparazzato più volte con una notadi intimo, l’ormai settantacinquenne attore comico, famoso per vari ruoli con il ventennale sodalizio con Christian De Sica, svela dei particolari su questa ragazza misteriosa. Di chi si tratta? I due sarebbero stati fotografati prima a Treviso e poi a Roma, sempre “vicini, vicini” come è consueto per l’attore. Entrambi però avrebbero chiarito che al momento si tratterebbe solo di un’amicizia, non di una relazione affermata vera e propria. Chi sarebbe laconoscenza? Visualizza questo ...

bastato un nuovo avvistamento dei paparazzi, che lo hanno immortalato con una giovane bionda di nome Beatrice Livieri, perchévi fosse accostato come il fidanzato. Certo non sarebbe una novità vedere il navigato attore e comico accanto a una donna più giovane di lui. Ma in questo caso la creatura in questione [?...leggi anche l'articolo > Christian De Sica compleanno, l'attore compie 70 anni: gli auguri dell'amicoChristian De Sica a 'Oggi è un altro giorno' confidenze inedite su Carlo Verdone "...Letteralmente figlio d'arte, Brando De Sica è un attore e regista italiano. Figlio di Christian De Sica e Silvia Verdone, Brando ha sempre ...È bastato un nuovo avvistamento dei paparazzi, che lo hanno immortalato con una giovane bionda di nome Beatrice Livieri, perché Massimo Boldi vi fosse accostato come il fidanzato. Certo non sarebbe ...