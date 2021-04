M5s, le nuove sfide di Conte: Dibba e il non - partito (Di venerdì 2 aprile 2021) La sfida più difficile per il "neo - movimento" Cinquestelle di Giuseppe Conte non sarà il limite al secondo mandato. A quello non ci ha mai realisticamente creduto nessuno, e al massimo verrà usato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) La sfida più difficile per il "neo - movimento" Cinquestelle di Giuseppenon sarà il limite al secondo mandato. A quello non ci ha mai realisticamente creduto nessuno, e al massimo verrà usato ...

Advertising

marino29b : RT @carlucci_cc: Nuove agevolazioni per le aree terremotate grazie al MoVimento 5 Stelle - Tino44588447 : RT @francescagraz1: Non so a voi, ma a me resta particolarmente odioso inserire le nuove notizie su Conte, Grillo e simili. I megalomani d… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Non so a voi, ma a me resta particolarmente odioso inserire le nuove notizie su Conte, Grillo e simili. I megalomani d… - francescagraz1 : Non so a voi, ma a me resta particolarmente odioso inserire le nuove notizie su Conte, Grillo e simili. I megaloma… - sferriam : #m5s Meglio le gomme nuove, o rigenerate? -