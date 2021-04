Lega in calo: si rafforzano Partito Democratico e M5S (Di venerdì 2 aprile 2021) La Lega continua a perdere voti e anche la fiducia in Mario Draghi e del suo governo è in calo dopo poche settimane: i sondaggi politici bassati su dati della società di rilevazioni Agi/YouTrend dicono che il Carroccio perde più di mezzo punto percentuale in una settimana mentre sono in crescita tutti i suoi inseguitori. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Lacontinua a perdere voti e anche la fiducia in Mario Draghi e del suo governo è indopo poche settimane: i sondaggi politici bassati su dati della società di rilevazioni Agi/YouTrend dicono che il Carroccio perde più di mezzo punto percentuale in una settimana mentre sono in crescita tutti i suoi inseguitori.

